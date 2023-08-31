​Глушаков близок к подписанию контракта с клубом из Москвы

Известный полузащитник Денис Глушаков по завершению сезона 2022/2023 покинул «Пари НН» и обрёл статус свободного агента. В ближайшее время 36-летний футболист может трудоустроиться в «Торпедо». Переговорный процесс между Глушаковым и московским клубом находится на финальном этапе, рассказывает Metaratings.

Отмечается, что Глушаков ждал предложений от клубов Премьер-лиги, но не получил их. «Торпедо» в настоящий момент выступает в Мелбет-Первой лиге, где занимает шестое место в турнирной таблице. От лидирующей «Алании» после семи туров автозаводцы» отстают на пять зачётных баллов (11 против 16).