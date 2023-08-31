Агент Тассано: «Ведём переговоры о возвращении Кристиана в Португалию»

Хелио Мартинс, агент защитника «Химок» Кристиана Тассано, сообщил, что уругвайский футболист может вернуться в чемпионат Португалии, где выступал ранее.

«Ведём переговоры о возвращении Кристиана в Португалию», — цитирует Мартинса «РБ Спорт».

Напомним, Тассано перешёл в «Химки» в феврале нынешнего года из «Санта-Клары». С тех пор в составе подмосковной команды уругваец провёл в общей сложности семь матчей, не отметившись в них результативными действиями. Сейчас портал Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в 400 тысяч евро.

После семи туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «Химки» расположились на девятом месте турнирной таблицы, набрав 10 очков. Свой ближайший матч «красно-чёрные» проведут 2 сентября против краснодарской «Кубани». Начало — в 18:00 по московскому времени.