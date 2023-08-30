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Мелбет-Первая лига

Артур Секерин подписал первый профессиональный контракт со «СКА-Хабаровск» официально

30 Августа 2023 • 12:39 Комментировать
СКА-Хабаровск
...
Динамо Махачкала
03.09 10:00

Полузащитник Артур Секерин подписал свой первый профессиональный контракт с футбольным клубом «СКА-Хабаровск».

По информации с официального сайта клуба Первой лиги, соглашение между сторонами рассчитано на три года. Ранее в трёх сезонах Дальневосточной Юношеской футбольной лиги Секерин стал автором девяти забитых мячей и восьми результативных передач в 43-х матчах. Также клуб пожелал своему воспитаннику дорасти до основного состава дальневосточного коллектива.

Напомним, что сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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Евро-Футбол.Ру,
СКА-Хабаровск Артур Секерин
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