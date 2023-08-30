Полузащитник Артур Секерин подписал свой первый профессиональный контракт с футбольным клубом «СКА-Хабаровск».

По информации с официального сайта клуба Первой лиги, соглашение между сторонами рассчитано на три года. Ранее в трёх сезонах Дальневосточной Юношеской футбольной лиги Секерин стал автором девяти забитых мячей и восьми результативных передач в 43-х матчах. Также клуб пожелал своему воспитаннику дорасти до основного состава дальневосточного коллектива.

Напомним, что сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».