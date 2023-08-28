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Мелбет-Первая лига

Клотет: «Недоволен сегодняшней ничьей»

28 Августа 2023 • 23:42 Комментировать
Родина Москва
...
Торпедо Москва
04.09 19:30

Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет прокомментировал выездную ничью своего клуба против тульского «Арсенала» (1:1). Команды, напомним, завершали седьмой тур Премьер-лиги в понедельник вечером в Туле.

«Мы можем играть лучше. Но когда у тебя много новичков, это нормально. Все адаптируются, наигрывают связи. Когда-то лучше, когда-то хуже. Я недоволен ничьей. Мы всегда настраиваемся на победу. При этом мы уважаем соперника — «Арсенал» сегодня показал хорошую игру», - цитирует Клотета официальный интернет-портал «Торпедо».

После матча «Торпедо» не смогло приблизиться вплотную к командам, что делят второе место («Акрону», «Тюмени» и «Соколу»). У «автозаводцев» в активе 11 баллов и шестое место турнирной таблицы.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Арсенал Тула Жозеп Клотет
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