«Арсенал» с «Торпедо» разошлись миром

Седьмой тур Мелбет-Первой лиги завершился матчем «Арсенал» - «Торпедо». В середине первого тайма Сергей Ткачёв опасно бил, мяч был остановлен на ленточке, а затолкать его в сетку не удалось. И все же туляки повели, после подачи с правого фланга здорово головой пробил Ишхан Гелоян. Гости ответили еще более красивым голом, Ираклий Манелов пробил ножницами рикошетом от штанги. В целом опасных моментов было маловато, финальный свисток прозвучал при счете 1:1.
«Торпедо» делит пятое место, соперник - четвертый с конца.
Протокол игры
|(1:0) Гелоян Ишхан36'
|56'Манелов Ираклий (1:1)
Кокарев Никита•Большаков Кирилл•Коротков Александр II•Гелоян Ишхан•Померко Алексей•Попов Артём57' (Быковский Илья (57') • 83'Кайнов Максим•Макаров Анатолий 66'71' (Мацукатов Алекс (71') •Лёвин Владислав•Ткачёв Сергей71' (Файзуллин Дэнис (71') •Окоронкво Джонатан Теофилус
Бабурин Егор•Шляков Евгений•Бородин Сергей Алексеевич•Рейна Йорди•Юзепчук Роман72' (Самсонов Артём Владимирович (72') •Енин Иван•Москвичёв Владимир•Чурич Марио• 90'Манелов Ираклий•Гонгадзе Георгий69' (Стефанович Илья (69') •Полоз Дмитрий69' (Лебеденко Игорь (69')
28 августа.
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