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Мелбет-Первая лига

«Арсенал» с «Торпедо» разошлись миром

28 Августа 2023 • 21:07 Комментировать
Арсенал Тула
1:1
Торпедо Москва
окончен

Седьмой тур Мелбет-Первой лиги завершился матчем «Арсенал» - «Торпедо». В середине первого тайма Сергей Ткачёв опасно бил, мяч был остановлен на ленточке, а затолкать его в сетку не удалось. И все же туляки повели, после подачи с правого фланга здорово головой пробил Ишхан Гелоян. Гости ответили еще более красивым голом, Ираклий Манелов пробил ножницами рикошетом от штанги. В целом опасных моментов было маловато, финальный свисток прозвучал при счете 1:1.

«Торпедо» делит пятое место, соперник - четвертый с конца.

Протокол игры  
Арсенал Тула1:1Торпедо Москва
(1:0) Гелоян Ишхан36'  
  56'Манелов Ираклий (1:1)
Кокарев НикитаБольшаков КириллКоротков Александр IIГелоян ИшханПомерко АлексейПопов Артём 57' (Быковский Илья ( 57'  83') Кайнов МаксимМакаров Анатолий  66' 71' (Мацукатов Алекс ( 71') Лёвин ВладиславТкачёв Сергей 71' (Файзуллин Дэнис ( 71') Окоронкво Джонатан Теофилус
Запасные: Денисов АлександрХалназаров РустамЯковлев МихаилГираев КаримНижегородов КонстантинХабибов АнсорГерасимов ДмитрийГолосов Илья
Бабурин ЕгорШляков ЕвгенийБородин Сергей АлексеевичРейна ЙордиЮзепчук Роман 72' (Самсонов Артём Владимирович ( 72') Енин ИванМосквичёв ВладимирЧурич Марио  90'Манелов ИраклийГонгадзе Георгий 69' (Стефанович Илья ( 69') Полоз Дмитрий 69' (Лебеденко Игорь ( 69')
Запасные: Усанов АлексейРейхмен БогданЧервяков РусланШевченко ГлебБондарь АндрейИваньков Александр IIШамкин ДаниилГорбунов Игорь
28 августа.

 

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