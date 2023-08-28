«Арсенал» с «Торпедо» разошлись миром

Седьмой тур Мелбет-Первой лиги завершился матчем «Арсенал» - «Торпедо». В середине первого тайма Сергей Ткачёв опасно бил, мяч был остановлен на ленточке, а затолкать его в сетку не удалось. И все же туляки повели, после подачи с правого фланга здорово головой пробил Ишхан Гелоян. Гости ответили еще более красивым голом, Ираклий Манелов пробил ножницами рикошетом от штанги. В целом опасных моментов было маловато, финальный свисток прозвучал при счете 1:1.

«Торпедо» делит пятое место, соперник - четвертый с конца.