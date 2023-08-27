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Агент Щенникова - о будущем игрока: «В ближайшее время будет ясность»

27 Августа 2023 • 21:31 Комментировать
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...
Торпедо Москва
Через 20 ч. 32 мин.

Агент бывшего защитника московского ЦСКА Георгия Щенникова Сергей Пушкин высказался о том, что его клиент может продолжить карьеру в столичном «Торпедо».

«Время покажет. Вы же все читали и знаете. В ближайшее время будет ясность, а пока комментировать нечего», - приводит слова агента «Матч ТВ».

Ранее СМИ сообщали, что Щенников тренируется вместе с «Торпедо».

32-летний футболист на данный момент находится без работы после того, как у него закончился контракт с «армейцами». За ЦСКА Щенников выступал на протяжении 14 лет.

Стоит также отметить, что защитник провел десять матчей за национальную сборную России. 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Георгий Щенников Сергей Пушкин
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