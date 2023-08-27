«Черноморец» в шестой раз за семь туров сыграл вничью

В седьмом туре Мелбет-Первой лиги «Черноморец» принимал «КамАЗ». Поединок получился упорным, но вот голы отсутствовали напрочь. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. «Моряки» в шестой раз в сезоне поделили очки с соперниками и с 9 баллами идут на 11-м месте. У «КамАЗа» пятый результат.
Протокол игры
Фролкин Даниил•Фомин Денис•Гараев Виктор•Гречкин Алексей• 37'Маклаков Иван•Гурченко Даниил65' (Будагян Юрий (65') •Саадуев Шамиль•Магомедов Зикрула65' (Панамарев Никита (65') •Адаев Владислав46' (Антонов Антон (46') •Руденко Владислав77' (Делькин Артём (77') •Абакаров Магомед 22'46' (Коробов Дмитрий (46')
Анисимов Артур•Аюкин Руслан•Ратников Савелий•Пальцев Валентин•Абрамов Артём33' (Почивалин Валерий (33') •Бадртдинов Ильнур74' (Кириллов Юрий (74') •Родин Даниил•Таликин Дамир74' (Фартуна Борис (74') •Горелов Павел 15'89' (Защепкин Роман (89') •Гаглоев Александр• 71'Щербатюк Александр33'
27 августа.
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