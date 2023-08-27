«Черноморец» в шестой раз за семь туров сыграл вничью

В седьмом туре Мелбет-Первой лиги «Черноморец» принимал «КамАЗ». Поединок получился упорным, но вот голы отсутствовали напрочь. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. «Моряки» в шестой раз в сезоне поделили очки с соперниками и с 9 баллами идут на 11-м месте. У «КамАЗа» пятый результат.