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Мелбет-Первая лига

«Черноморец» в шестой раз за семь туров сыграл вничью

27 Августа 2023 • 21:02 Комментировать
Черноморец Нв
0:0
КАМАЗ
окончен

В седьмом туре Мелбет-Первой лиги «Черноморец» принимал «КамАЗ». Поединок получился упорным, но вот голы отсутствовали напрочь. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. «Моряки» в шестой раз в сезоне поделили очки с соперниками и с 9 баллами идут на 11-м месте. У «КамАЗа» пятый результат.

Протокол игры  
Черноморец Нв0:0КАМАЗ
Фролкин ДаниилФомин ДенисГараев ВикторГречкин Алексей  37'Маклаков ИванГурченко Даниил 65' (Будагян Юрий ( 65') Саадуев ШамильМагомедов Зикрула 65' (Панамарев Никита ( 65') Адаев Владислав 46' (Антонов Антон ( 46') Руденко Владислав 77' (Делькин Артём ( 77') Абакаров Магомед  22' 46' (Коробов Дмитрий ( 46')
Запасные: Басыров СтаниславКлимов НикитаКумбурович НиколаТюрин МатвейФилиппов МихаилКрасильниченко ОлегХагур Руслан
Анисимов АртурАюкин РусланРатников СавелийПальцев ВалентинАбрамов Артём 33' (Почивалин Валерий ( 33') Бадртдинов Ильнур 74' (Кириллов Юрий ( 74') Родин ДаниилТаликин Дамир 74' (Фартуна Борис ( 74') Горелов Павел  15' 89' (Защепкин Роман ( 89') Гаглоев Александр  71'Щербатюк Александр 33'
Запасные: Борисенко ГригорийАсылов ИльясПолюткин АнтонСмирнов Алексей Сергеевич
27 августа.

 

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