Махачкалинское «Динамо» поделило очки с «Шинником»

В седьмом туре Мелбет-Первой лиги махачкалинское «Динамо» принимало разыгравшийся «Шинник». Середина матча изобиловала желтыми карточками, но затем пошли голевые атаки. На 64-й минуте Квари Абдуллахи вывел хозяев вперед, но Дмитрий Самойлов достаточно быстро вернул ярославцев в игру - 1:1.
«Шинник» с 10 очками делит седьмое место, у противника на один пункт меньше.
Протокол игры
|(1:0) Абдуллахи Квари64'
|72'Самойлов Дмитрий (1:1)
Волк Давид•Шумахов Идар•Алибеков Муталип•Ковачевич Владимир•Храмцов Максим81' (Лисакович Руслан (81') •Кагермазов Сослан 38'81' (Сандрачук Александр (81') •Глушков Никита Сергеевич89' (Зайнивов Алимхан (89') •Юсупов Залимхан• 76'Магомедов Ражаб 32'71' (Ибрагимов Камиль (71') •Касинтура Эгаш•Абдуллахи Квари81' (Сундуков Темиркан (81')
Довбня Александр•Шадринцев Дмитрий• 59'Гузь Дмитрий• 54'Валиахметов Эдуард•Котин Никита•Зинков Вячеслав46' (Малахов Артём (46') • 57'Соколов Игорь62' (Малыхин Дмитрий (62') •Самойлов Дмитрий86' (Ставпец Александр (86') •Алейников Василий•Самсонов Артём Сергеевич75' (Гащенков Михаил (75') •Рубцов Илья46' (Андреев Игорь (46')
27 августа.
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