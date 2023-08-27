Махачкалинское «Динамо» поделило очки с «Шинником»

В седьмом туре Мелбет-Первой лиги махачкалинское «Динамо» принимало разыгравшийся «Шинник». Середина матча изобиловала желтыми карточками, но затем пошли голевые атаки. На 64-й минуте Квари Абдуллахи вывел хозяев вперед, но Дмитрий Самойлов достаточно быстро вернул ярославцев в игру - 1:1.

«Шинник» с 10 очками делит седьмое место, у противника на один пункт меньше.