«Родина» прервала затяжную серию неудач разгромом «Нефтехимика»

Не побеждавшие с середины июля «Нефтехимик» и «Родина» встретились в матче седьмого тура Мелбет-Первой лиги. Борьбы как таковой не получилось. Гости обеспечили себе комфортный задел в первом тайме благодаря голам Максима Турищева и Ивана Тимошенко. После перерыва Астемир Гордюшенко и Амур Калмыков с пенальти сделали счет 4:0. Соперник ответил голом престижа на 90-й минуте и делит 16-е место в таблице. «Родина» взобралась на 11-е место.