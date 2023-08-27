«Родина» прервала затяжную серию неудач разгромом «Нефтехимика»

Не побеждавшие с середины июля «Нефтехимик» и «Родина» встретились в матче седьмого тура Мелбет-Первой лиги. Борьбы как таковой не получилось. Гости обеспечили себе комфортный задел в первом тайме благодаря голам Максима Турищева и Ивана Тимошенко. После перерыва Астемир Гордюшенко и Амур Калмыков с пенальти сделали счет 4:0. Соперник ответил голом престижа на 90-й минуте и делит 16-е место в таблице. «Родина» взобралась на 11-е место.
Протокол игры
|27'Турищев Максим (0:1)
|43'Тимошенко Иван (0:2)
|72'Гордюшенко Астемир (0:3)
|81'Калмыков Амур (0:4)
|(1:4) Базелюк Константин90'
Голубев Андрей•Зорин Богдан• 78'Герасимов Алексей•Сагуткин Даниил•Кахидзе Александр• 80'Котов Павел71' (Базелюк Константин (71') •Петров Максим Вячеславович 17'46' (Агалаков Владислав (46') •Кокоев Давид•Денисов Роман•Джамилов Султан71' (Ситдиков Марат (71') •Котик Артём89' (Першин Матвей (89')
Городовой Алексей•Кризан Митя•Юдинцев Георгий76' (Калмыков Амур (76') •Воропаев Артём•Клещенко Александр•Султонов Мухаммад64' (Самко Владислав (64') •Дмитриев Олег86' (Камышев Илья (86') •Вачхольз Весли Ната•Гордюшенко Астемир•Тимошенко Иван76' (Безчаснюк Александр (76') •Турищев Максим76' (Шильцов Константин (76')
27 августа.
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