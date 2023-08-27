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Мелбет-Первая лига

«Родина» прервала затяжную серию неудач разгромом «Нефтехимика»

27 Августа 2023 • 20:00 Комментировать
Нефтехимик
1:4
Родина Москва
окончен

Не побеждавшие с середины июля «Нефтехимик» и «Родина» встретились в матче седьмого тура Мелбет-Первой лиги. Борьбы как таковой не получилось. Гости обеспечили себе комфортный задел в первом тайме благодаря голам Максима Турищева и Ивана Тимошенко. После перерыва Астемир Гордюшенко и Амур Калмыков с пенальти сделали счет 4:0. Соперник ответил голом престижа на 90-й минуте и делит 16-е место в таблице. «Родина» взобралась на 11-е место.

Протокол игры  
Нефтехимик1:4Родина Москва
  27'Турищев Максим (0:1)
  43'Тимошенко Иван (0:2)
  72'Гордюшенко Астемир (0:3)
  81'Калмыков Амур (0:4)
(1:4) Базелюк Константин90'  
Голубев АндрейЗорин Богдан  78'Герасимов АлексейСагуткин ДаниилКахидзе Александр  80'Котов Павел 71' (Базелюк Константин ( 71') Петров Максим Вячеславович  17' 46' (Агалаков Владислав ( 46') Кокоев ДавидДенисов РоманДжамилов Султан 71' (Ситдиков Марат ( 71') Котик Артём 89' (Першин Матвей ( 89')
Запасные: Марухин ВладимирШоркин МаксимЗириков НиколайЕщенко СергейГрузнов ИльяТалалай ДенисБердников Алексей
Городовой АлексейКризан МитяЮдинцев Георгий 76' (Калмыков Амур ( 76') Воропаев АртёмКлещенко АлександрСултонов Мухаммад 64' (Самко Владислав ( 64') Дмитриев Олег 86' (Камышев Илья ( 86') Вачхольз Весли НатаГордюшенко АстемирТимошенко Иван 76' (Безчаснюк Александр ( 76') Турищев Максим 76' (Шильцов Константин ( 76')
Запасные: Колесниченко КириллСокол АртёмАйдаров СергейКуль Руслан
27 августа.

 

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Нефтехимик Родина Москва
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