«Тюмень» ворвалась в группе лидеров, вырвав победу над «Акроном» на 90-й минуте

В центральном матче седьмого тура Мелбет-Первой лиги играли «Акрон» и «Тюмень». Гол Андреса Понсе уже на шестой минуте позволил хозяевам надеяться на успешный результат в поединке, но больше забить не удалось. А вот гости в заключительной четверти добились своего. Евгений Татаринов на 71-й минуте восстановил равенство на табло, а перед финальным свистком Антон Синяк вовсе вырвал победу - 2:1.
У соперников по 13 очков, вместе с «Соколом» они делят второе место и проигрывают «Алании» три пункта.Протокол игры
|(1:0) Понсе Андрес6'
|71'Татаринов Евгений (1:1)
|90'Синяк Антон (1:2)
Волков Сергей•Конюхов Вадим•Анджелкович Неманья•Данилкин Егор•Савичев Константин•Хубаев Давид72' (Эльдарушев Абу-Саид (72') •Азаров Владимир53' (Макаров Сергей (53') •Чудин Иван•Понсе Андрес72' (Песегов Евгений (72') •Апеков Руслан61' (Килин Антон (61') •Данилин Кирилл61' (Галкин Владислав (61')
Любаков Егор•Синяк Антон•Печенкин Никита• 32'Байтуков Руслан•Бем Александр• 87'Шадрин Павел•Дружинин Игорь•Шитов Виталий• 76'Самойлов Денис•Касаткин Никита65' (Порохов Илья (65') •Кобялко Антон65' (Татаринов Евгений (65')
27 августа.
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