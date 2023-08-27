«Тюмень» ворвалась в группе лидеров, вырвав победу над «Акроном» на 90-й минуте

В центральном матче седьмого тура Мелбет-Первой лиги играли «Акрон» и «Тюмень». Гол Андреса Понсе уже на шестой минуте позволил хозяевам надеяться на успешный результат в поединке, но больше забить не удалось. А вот гости в заключительной четверти добились своего. Евгений Татаринов на 71-й минуте восстановил равенство на табло, а перед финальным свистком Антон Синяк вовсе вырвал победу - 2:1.

У соперников по 13 очков, вместе с «Соколом» они делят второе место и проигрывают «Алании» три пункта.Протокол игры