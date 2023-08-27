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Мелбет-Первая лига

«Тюмень» ворвалась в группе лидеров, вырвав победу над «Акроном» на 90-й минуте

27 Августа 2023 • 19:01 Комментировать
Акрон
1:2
Тюмень
окончен

В центральном матче седьмого тура Мелбет-Первой лиги играли «Акрон» и «Тюмень». Гол Андреса Понсе уже на шестой минуте позволил хозяевам надеяться на успешный результат в поединке, но больше забить не удалось. А вот гости в заключительной четверти добились своего. Евгений Татаринов на 71-й минуте восстановил равенство на табло, а перед финальным свистком Антон Синяк вовсе вырвал победу - 2:1.

У соперников по 13 очков, вместе с «Соколом» они делят второе место и проигрывают «Алании» три пункта.Протокол игры

 
Акрон1:2Тюмень
(1:0) Понсе Андрес6'  
  71'Татаринов Евгений (1:1)
  90'Синяк Антон (1:2)
Волков СергейКонюхов ВадимАнджелкович НеманьяДанилкин ЕгорСавичев КонстантинХубаев Давид 72' (Эльдарушев Абу-Саид ( 72') Азаров Владимир 53' (Макаров Сергей ( 53') Чудин ИванПонсе Андрес 72' (Песегов Евгений ( 72') Апеков Руслан 61' (Килин Антон ( 61') Данилин Кирилл 61' (Галкин Владислав ( 61')
Запасные: Палиенко МаксимБокоев МаратХоджаниязов ДжамалдинСангаре ДэвидДимоски Боян
Любаков ЕгорСиняк АнтонПеченкин Никита  32'Байтуков РусланБем Александр  87'Шадрин ПавелДружинин ИгорьШитов Виталий  76'Самойлов ДенисКасаткин Никита 65' (Порохов Илья ( 65') Кобялко Антон 65' (Татаринов Евгений ( 65')
Запасные: Мырзаков КириллПетров МихаилМилютин ВадимЧуканов АндреаСавин Андрей
27 августа.

 

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Тюмень Акрон
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