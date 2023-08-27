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Мелбет-Первая лига

Хабаровский СКА пропустил 4 гола в матче с «Енисеем»

27 Августа 2023 • 15:57 Комментировать
Енисей
4:2
СКА-Хабаровск
окончен

В седьмом туре Мелбет-Первой лиги «Енисей» принимал хабаровский СКА, прощаясь со своим манежем перед возвращением на традиционный стадион. Уже в дебюте Александр Ломакин открыл счет прямым ударом со штрафного. Александр Канаплин тут же мог удвоить перевес, пробил мимо голкипера, но на ленточке спас защитник. И все же счет стал 2:0, после подачи Ломакина здорово головой сыграл Николай Марков. Максим Савельев сделал счет разгромным выстрелом метров с 15. В ответной атаке после углового защитник «Енисея» грубо ошибся, забив в свои ворота вместо выноса. Яо Жан Шарль издали запустил мяч в перекладину,  гости выиграли подбор, и Юрий Бавин сократил отставание до минимума. Хозяева все же убили интригу. После розыгрыша углового Канаплин вторым касанием поразил цель от линии вратарской.

«Енисей» делит пятое место, у соперника на одно очко больше.

Протокол игры  
Енисей4:2СКА-Хабаровск
(1:0) Ломакин Александр4'  
(2:0) Марков Николай18'  
(3:0) Савельев Максим26'  
  28'Бардыбахин Вячеслав (3:1)
  58'Бавин Юрий (3:2)
(4:2) Канаплин Александр76'  
Ставер ЕвгенийКичин ВалерийХозин ВладимирМарков НиколайБардыбахин ВячеславЛанин ОлегИванов Егор  71' 73' (Немченко Анатолий ( 73') Ломакин Александр  12' 90' (Масловский Александр ( 90') Раздорских Никита  30'Савельев Максим 90' (Окладников Андрей ( 90') Канаплин Александр  29' 79' (Логуа Ираклий ( 79')
Запасные: Глушков Никита АндреевичЯрусов ДаниилКрашевский ЯрославОрлов АнтонСтежко Виталий
Сугробов ВладимирПокидышев НиколайРукас Томас  69' 71' (Алиев Саид ( 71') Кожемякин ОлегНикитин Андрей Владимирович  47'Бавин Юрий  29' 65' (Петров Илья ( 65') Савинов Андрей 71' (Рукас Андрюс ( 71') Симонян АртёмНикитин Кирилл 37' (Чавара Марко ( 37') Бегун ДмитрийКутовой Максим 37' (Яо Жан Шарль I ( 37')
Запасные: Сосранов РустамГонгапшев АльбекЦаллагов ДзамболатИмамов ИсламМусалов МагомедСтародуб Дмитрий
27 августа.

 

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