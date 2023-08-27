Хабаровский СКА пропустил 4 гола в матче с «Енисеем»

В седьмом туре Мелбет-Первой лиги «Енисей» принимал хабаровский СКА, прощаясь со своим манежем перед возвращением на традиционный стадион. Уже в дебюте Александр Ломакин открыл счет прямым ударом со штрафного. Александр Канаплин тут же мог удвоить перевес, пробил мимо голкипера, но на ленточке спас защитник. И все же счет стал 2:0, после подачи Ломакина здорово головой сыграл Николай Марков. Максим Савельев сделал счет разгромным выстрелом метров с 15. В ответной атаке после углового защитник «Енисея» грубо ошибся, забив в свои ворота вместо выноса. Яо Жан Шарль издали запустил мяч в перекладину, гости выиграли подбор, и Юрий Бавин сократил отставание до минимума. Хозяева все же убили интригу. После розыгрыша углового Канаплин вторым касанием поразил цель от линии вратарской.

«Енисей» делит пятое место, у соперника на одно очко больше.