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Терехов прокомментировал переход в «Химки»

27 Августа 2023 • 15:50 Комментировать

Защитник «Химок» Сергей Терехов высказался о переходе в подмосковный клуб Первой лиги.

«Всё срослось, просто бывают жизненные обстоятельства, которые перевешивают. Получился такой выбор. «Химки» — амбициозный клуб, который ставит цель вернуться в Премьер-лигу. Я думаю, что я сделал правильный выбор», — заявил экс-футболист российской сборной в интервью «Матч ТВ». Терехов также отметил, что своей личной задачей он видит возвращение в элитный дивизион, в котором игрок планирует закрепиться.

Напомним, что Сергей Терехов стал игроком «Химок» 9 августа, подписав с подмосковным коллективом контракт на два сезона. Ранее защитник выступал за «Сочи», «Оренбург» и московское «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Терехов
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