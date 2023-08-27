Терехов прокомментировал переход в «Химки»

Защитник «Химок» Сергей Терехов высказался о переходе в подмосковный клуб Первой лиги.

«Всё срослось, просто бывают жизненные обстоятельства, которые перевешивают. Получился такой выбор. «Химки» — амбициозный клуб, который ставит цель вернуться в Премьер-лигу. Я думаю, что я сделал правильный выбор», — заявил экс-футболист российской сборной в интервью «Матч ТВ». Терехов также отметил, что своей личной задачей он видит возвращение в элитный дивизион, в котором игрок планирует закрепиться.

Напомним, что Сергей Терехов стал игроком «Химок» 9 августа, подписав с подмосковным коллективом контракт на два сезона. Ранее защитник выступал за «Сочи», «Оренбург» и московское «Динамо».