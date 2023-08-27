«Енисей» - «СКА-Хабаровск»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2

В седьмом туре Мелбет-Первой лиги по футболу встречаются «Енисей» и «СКА-Хабаровск».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Енисей - СКА-Хабаровск
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Протокол игры
|(1:0) Ломакин Александр4'
|(2:0) Марков Николай18'
|(3:0) Савельев Максим26'
|28'Бардыбахин Вячеслав (3:1)
|58'Бавин Юрий (3:2)
|(4:2) Канаплин Александр76'
Ставер Евгений•Кичин Валерий•Хозин Владимир•Марков Николай•Бардыбахин Вячеслав•Ланин Олег•Иванов Егор 71'73' (Немченко Анатолий (73') •Ломакин Александр• 12'Раздорских Никита• 30'Савельев Максим•Канаплин Александр 29'79' (Логуа Ираклий (79')
Сугробов Владимир•Покидышев Николай•Рукас Томас 69'71' (Алиев Саид (71') •Кожемякин Олег•Никитин Андрей Владимирович• 47'Бавин Юрий 29'65' (Петров Илья (65') •Савинов Андрей71' (Рукас Андрюс (71') •Симонян Артём•Никитин Кирилл37' (Чавара Марко (37') •Бегун Дмитрий•Кутовой Максим37' (Яо Жан Шарль I (37')
27 августа.
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