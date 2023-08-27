Полузащитник «Шинника» Роман Емельянов получил травму и выбыл на некоторое время. Об этом сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» сообщил источник, близкий к ситуации.

Так, футболист не примет участие в сегодняшней игре с махачкалинским «Динамо». Начало встречи седьмого тура Мелбет-Первой лиги запланировано на 19:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне 31-летний опорный хавбек сыграл в четырех матчах во втором по силе российском дивизионе и не отметился результативными действиями.

После шести туров «Шинник» занимает девятую строчку в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав девять очков.