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Быстрый гол позволил «Алании» обыграть «Кубань» и возглавить лигу

26 Августа 2023 • 20:28 Комментировать
Кубань
0:1
Алания
окончен

После осечки «Сокола» в матче с «Ленинградцем» «Алания» могла выйти в единоличные лидеры первенства. Для этого нужно было удачно сыграть против «Кубани», одного из главных аутсайдеров. В дебюте после подачи Алана Чочиева с левого фланга Ислам Машуков здорово сыграл вверху и переправил мяч в правый угол ворот. Николай Гиоргобиани дважды подряд бил мимо вратаря, но мяч не пошел в сетку. В следующей атаке уже сам форвард не попал с десятка метров. У «Кубани» Оливье Кенфак не смог переиграть голкипера, выйдя один на один. Аналогично и Батраз Гурциев.

В целом Юрий Нестеренко и Ростислав Солдатенко здорово сыграли в рамке, а победу отпраздновали гости. «Алания» с 16 очками лидирует, соперник делит 16-ю строчку.

Протокол игры  
Кубань0:1Алания
  11'Машуков Ислам (0:1)
Нестеренко ЮрийТаказов Сослан  83'Байрыев АзатЖилов ИсламТемников ИванАбдоков НуриКенфак Оливье 65' (Муталиев Аслан ( 65') Левин ГаррикГурфов АзаматМахатадзе ГеоргийЛаук Максим 46' (Чуперка Валерий ( 46')
Запасные: Мамтов ХасанТерновский ДмитрийФаттахов ЛенарВеденеев МаксимСмирнов Александр
Солдатенко РостиславБагаев АланШавлохов ДавидПлиев КонстантинХабалов Алан 64' (Цараев Алан ( 64') Цаллагов ИбрагимЧочиев Алан 64' (Бутаев Аллон ( 64') Тарба Заур 81' (Мельников Степан ( 81') Царукян Валерий 63' (Гурциев Батраз ( 63') Машуков Ислам 81' (Засеев Азамат ( 81') Гиоргобиани Николай  45'
Запасные: Караев ДавидСухорученко МихаилКобесов ДавидНорчаев ХусаинХадарцев БатразНатабашвили ГеоргийКачмазов Сослан
26 августа.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Кубань
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