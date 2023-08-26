Быстрый гол позволил «Алании» обыграть «Кубань» и возглавить лигу

После осечки «Сокола» в матче с «Ленинградцем» «Алания» могла выйти в единоличные лидеры первенства. Для этого нужно было удачно сыграть против «Кубани», одного из главных аутсайдеров. В дебюте после подачи Алана Чочиева с левого фланга Ислам Машуков здорово сыграл вверху и переправил мяч в правый угол ворот. Николай Гиоргобиани дважды подряд бил мимо вратаря, но мяч не пошел в сетку. В следующей атаке уже сам форвард не попал с десятка метров. У «Кубани» Оливье Кенфак не смог переиграть голкипера, выйдя один на один. Аналогично и Батраз Гурциев.

В целом Юрий Нестеренко и Ростислав Солдатенко здорово сыграли в рамке, а победу отпраздновали гости. «Алания» с 16 очками лидирует, соперник делит 16-ю строчку.