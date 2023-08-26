Быстрый гол позволил «Алании» обыграть «Кубань» и возглавить лигу

После осечки «Сокола» в матче с «Ленинградцем» «Алания» могла выйти в единоличные лидеры первенства. Для этого нужно было удачно сыграть против «Кубани», одного из главных аутсайдеров. В дебюте после подачи Алана Чочиева с левого фланга Ислам Машуков здорово сыграл вверху и переправил мяч в правый угол ворот. Николай Гиоргобиани дважды подряд бил мимо вратаря, но мяч не пошел в сетку. В следующей атаке уже сам форвард не попал с десятка метров. У «Кубани» Оливье Кенфак не смог переиграть голкипера, выйдя один на один. Аналогично и Батраз Гурциев.
В целом Юрий Нестеренко и Ростислав Солдатенко здорово сыграли в рамке, а победу отпраздновали гости. «Алания» с 16 очками лидирует, соперник делит 16-ю строчку.
Протокол игры
|11'Машуков Ислам (0:1)
Солдатенко Ростислав•Багаев Алан•Шавлохов Давид•Плиев Константин•Хабалов Алан64' (Цараев Алан (64') •Цаллагов Ибрагим•Чочиев Алан64' (Бутаев Аллон (64') •Тарба Заур81' (Мельников Степан (81') •Царукян Валерий63' (Гурциев Батраз (63') •Машуков Ислам81' (Засеев Азамат (81') •Гиоргобиани Николай 45'
26 августа.
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