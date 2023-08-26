«Сокол» не смог упрочить лидерство, уступив «Ленинградцу»

В седьмом туре Мелбет-Первой лиги «Сокол» играл против «Ленинградца» и выходил в единоличные лидеры в случае ничьей или победы. Но команда из Саратова не смогла распечатать ворота гостевой команды, а на 67-й минуте Максим Бачинский вырвал для «Ленинградца» победу - 1:0.
«Сокол» наверняка потеряет лидерство по итогам тура, а соперник вышел на девятое место.
Протокол игры
|67'Бачинский Максим (0:1)
Косаревский Пётр•Молодцов Артём• 67'Абазов Астемир•Евдокимов Андрей•Гудков Ян•Сериков Илья 48'79' (Казанцев Данил (79') •Козловский Никита61' (Мальцев Михаил (61') •Бабаев Владлен73' (Караев Максим (73') •Югалдин Дмитрий73' (Леонтьев Игорь (73') •Морозов Владислав61' (Сасин Дмитрий (61') •Ежков Данила
Запасные: Маньков Никита•Озманов Давид•Фёдоров Артём
Смирнов Егор•Николаев Сергей•Каптилов Валерий•Хитяев Андрей• 84'Микушин Владислав•Костин Сергей•Горулёв Виталий85' (Кудрявцев Роман (85') •Сиротов Владислав78' (Маркин Михаил (78') •Казаков Руслан•Розманов Никита•Бачинский Максим85' (Яковлев Андрей (85')
Запасные: Жиронкин Виталий•Левин Максим•Карабашев Никита
26 августа.
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