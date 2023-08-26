«Сокол» не смог упрочить лидерство, уступив «Ленинградцу»

В седьмом туре Мелбет-Первой лиги «Сокол» играл против «Ленинградца» и выходил в единоличные лидеры в случае ничьей или победы. Но команда из Саратова не смогла распечатать ворота гостевой команды, а на 67-й минуте Максим Бачинский вырвал для «Ленинградца» победу - 1:0.

«Сокол» наверняка потеряет лидерство по итогам тура, а соперник вышел на девятое место.