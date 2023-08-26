«Химки» не смогли забить главному аутсайдеру

В седьмом туре Мелбет-Первой лиги «Химки» противостояли «Волгарю», который на старте сезона разжился всего одним очком. Уже в дебюте Денис Ткачук едва не открыл счет, за хозяев сыграла штанга. Он же создал отличный момент после перерыва, со штрафного мяч был послан чуть выше рамки. В последней атаки хозяев Илья Берковский мог сыграть получше, но пробил слишком слабо - парировано.
Нулевая ничья в итоге, «Химки» с 10 очками идут пятыми, соперник остается последним.
Протокол игры
Обухов Игорь•Варатынов Сергей•Волков Захар•Исаенко Олег70' (Скворцов Лев (70') •Голубович Петар•Терехов Сергей70' (Степанов Данил (70') •Нетфуллин Равиль•Хосонов Хетаг•Кулишев Артём46' (Архипов Артём (46') •Панченко Кирилл46' (Берковский Илья (46') •Садыгов Илья46' (Аветисян Петрос (46')
Одоевский Даниил•Гилязетдинов Артур•Зуев Илья•Шакуро Павел•Хомуха Иван•Атабаев Эрбол65' (Лесников Дмитрий (65') •Клёнкин Данил•Анисимов Андрей•Ткачук Денис• 63'Полубояринов Данил80' (Мартовой Даниил (80') •Гогричиани Гоча65' (Ушатов Кирилл (65') 86'
26 августа.
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