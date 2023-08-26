«Химки» не смогли забить главному аутсайдеру

В седьмом туре Мелбет-Первой лиги «Химки» противостояли «Волгарю», который на старте сезона разжился всего одним очком. Уже в дебюте Денис Ткачук едва не открыл счет, за хозяев сыграла штанга. Он же создал отличный момент после перерыва, со штрафного мяч был послан чуть выше рамки. В последней атаки хозяев Илья Берковский мог сыграть получше, но пробил слишком слабо - парировано.

Нулевая ничья в итоге, «Химки» с 10 очками идут пятыми, соперник остается последним.