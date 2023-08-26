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Мелбет-Первая лига

«Химки» не смогли забить главному аутсайдеру

26 Августа 2023 • 19:03 Комментировать
Химки
0:0
Волгарь
окончен

В седьмом туре Мелбет-Первой лиги «Химки» противостояли «Волгарю», который на старте сезона разжился всего одним очком. Уже в дебюте Денис Ткачук едва не открыл счет, за хозяев сыграла штанга. Он же создал отличный момент после перерыва, со штрафного мяч был послан чуть выше рамки. В последней атаки хозяев Илья Берковский мог сыграть получше, но пробил слишком слабо - парировано.

Нулевая ничья в итоге, «Химки» с 10 очками идут пятыми, соперник остается последним.

Протокол игры  
Химки0:0Волгарь
Обухов ИгорьВаратынов СергейВолков ЗахарИсаенко Олег 70' (Скворцов Лев ( 70') Голубович ПетарТерехов Сергей 70' (Степанов Данил ( 70') Нетфуллин РавильХосонов ХетагКулишев Артём 46' (Архипов Артём ( 46') Панченко Кирилл 46' (Берковский Илья ( 46') Садыгов Илья 46' (Аветисян Петрос ( 46')
Запасные: Корян АршакМелентиевич СтефанПоройков СтаниславМитрюшкин АнтонМохаммад АмирМагомедов БуттаКасимов Тимур
Одоевский ДаниилГилязетдинов АртурЗуев ИльяШакуро ПавелХомуха ИванАтабаев Эрбол 65' (Лесников Дмитрий ( 65') Клёнкин ДанилАнисимов АндрейТкачук Денис  63'Полубояринов Данил 80' (Мартовой Даниил ( 80') Гогричиани Гоча 65' (Ушатов Кирилл ( 65'  86')
Запасные: Пушкарев ДенисПрошкин ЕгорШайхтдинов ДамирСмирнов ДанилаБолонин АлександрСмирнов Олег
26 августа.

 

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