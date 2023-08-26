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Мелбет-Первая лига

«СКА-Хабаровск» в воскресенье сыграет на выезде против «Енисея»

26 Августа 2023 • 13:13 Комментировать
Енисей
...
СКА-Хабаровск
Через 23 ч. 32 мин.

В седьмом туре Мелбет-Первой лиги хабаровский СКА сыграет на выезде против «Енисея» (начало в 14:00 мск). Эта встреча будет знаковой по нескольким причинам. Команда из Красноярска в воскресенье попрощается с манежем, где принимала все домашние матчи, и переедет на отремонтированный стадион. Примечательно также, что в личных встречах нет фаворита, в прошлом сезоне соперники дважды сыграли вничью, а всего в таких матчах у соперников по 14 побед, еще 14 поединков не опередили сильнейшего.

Напомним, что «СКА-Хабаровск» идет на четвертом месте в турнирной таблице, а соперник - 12-й.  Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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Енисей СКА-Хабаровск
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ЕНИСЕЙ СКА-ХАБАРОВСК
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