«СКА-Хабаровск» в воскресенье сыграет на выезде против «Енисея»

В седьмом туре Мелбет-Первой лиги хабаровский СКА сыграет на выезде против «Енисея» (начало в 14:00 мск). Эта встреча будет знаковой по нескольким причинам. Команда из Красноярска в воскресенье попрощается с манежем, где принимала все домашние матчи, и переедет на отремонтированный стадион. Примечательно также, что в личных встречах нет фаворита, в прошлом сезоне соперники дважды сыграли вничью, а всего в таких матчах у соперников по 14 побед, еще 14 поединков не опередили сильнейшего.

Напомним, что «СКА-Хабаровск» идет на четвертом месте в турнирной таблице, а соперник - 12-й. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».