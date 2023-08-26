Полузащитник «Шинника» Роман Емельянов в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал об общении с игроками футбольного клуба «Мариуполь», за который он выступал на правах аренды.

- Один сезон вы провели на правах аренды в «Мариуполе». Может, вы до сих пор в контакте с кем-то из того коллектива?

- Я в контакте с некоторыми ребятами, мы общаемся. Человека два со мной держатся на связи. Один игрок из того состава заблокировал меня. Понятно, что дело в политике. У них свой взгляд, у нас свой.

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