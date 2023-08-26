Полузащитник «Шинника» Роман Емельянов в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил медийный образ нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

- Вернёмся к вашим выступлениям за «Урал». Вы стали центральным лицом скандального матча с «Зенитом», который обслуживала бригада арбитра Алексея Еськова. Тогда арбитр удалил с поля вас и ещё двоих ваших одноклубников.

- Это же было открытие «Газпром Арены»! Все ждали, что «Зенит» нам спокойно отгрузит несколько мячей, но мы бились. Помню, тогда судья удалил Рому Павличенко, Эрика Бикфалви и меня. В восьмером тяжело играть. Помню, мы бежали в атаку, а нас поддерживал весь стадион, хотя мы играли в гостях. Зрители были к нам расположены. Тогда с Дзюбой потолкались немного, а меня удалили. Я не понял, почему. Помню, мог тогда ещё забить, но попал в штангу.

- Стычку с Дзюбой тут же забыли или обида на него ещё некоторое время жила?

- Мы же с ним в «Ростове» играли вместе. Он весельчак по натуре. Шутки всегда при нём. Понятно, что в игре эмоции зашкаливали, но потом быстро отпустил эту ситуацию.

- Следите за ним в последнее время?

Смотрел его передачу со Слуцким. Смеялся! Мощно они поливают друг друга.

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