Полузащитник «Шинника» Роман Емельянов в интервью для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» заявил, что мог оказаться в «Зените».

- Как раз после скандальной встречи с «Зенитом» писали, что питерцы вами интересовались. На самом деле было?

- Да, мне тогда набрал Луческу и спросил, что я думаю о возможности перехода в «Зенит». Я сказал, что согласен и готов, но в итоге они по своим причинам отказались от трансфера.

Полное интервью Романа Емельянова читайте на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».