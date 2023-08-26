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Емельянов: «Погребняк - игрок высокого класса» эксклюзив

26 Августа 2023 • 11:15 Комментировать

Полузащитник «Шинника» Роман Емельянов в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» назвал нападающего Павла Погребняка игроком высокого уровня.

- Вы пересекались с Погребняком. Что можете сказать про работу с ним?

- Паша - игрок высокого класса, такие голы в Англии забивал. До сих пор с ним общаюсь, как человек он тоже хороший. Его в клубе все уважали.

- В какой-то момент вы продлили контракт с «Уралом», но потом лишились места в составе. Почему так произошло?

- У меня были большие проблемы со здоровьем - подвела спина. Считайте, два года из-за этого пропустил. Сделали операцию, шансы на возвращение в футбол были 50/50. Пришлось сделать.

Полное интервью Романа Емельянова читайте на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Павел Погребняк Роман Емельянов
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