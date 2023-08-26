Полузащитник «Шинника» Роман Емельянов в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о совместном опыте игры со Спартаком Гогниевым.

- Также вы поиграли со Спартаком Гогниевым. Что можете сказать про него?

- Спартак - лидер на поле, настоящий капитан. Да, вспыльчивый и эмоциональный, разные ситуации возникали, но его все уважали. Что он скажет, так и будет. Ментальный лидер по жизни, не любил проигрывать больше всех. Мог напихать партнёрам по клубу.

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