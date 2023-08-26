Полузащитник «Шинника» Роман Емельянов в интервью для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» заявил, что мог оказаться в грозненском «Ахмате».

- Ещё была информация, что вами интересовался «Спартак». Тоже было?

- На агентов выходили, лично на меня нет. Я тогда хорошо провёл два сезона, даже в «Урал» поступил официальный запрос, но Григория Викторовича что-то не устроило.

- Другие клубы вами интересовались?

- От «Ахмата» было серьёзное предложение.

- Что не срослось?

- Мне уже предложили готовый контракт, но тогда почему-то решил не ехать. Больше личные обстоятельства.

- Ещё писали, что за вами приходило московское «Динамо».

- В шорт-лист входил, но предложений не было.

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