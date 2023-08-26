Полузащитник «Шинника» Роман Емельянов в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о первом автомобиле.

- Ваша цитата из тех времён. «Первый миллион не должен затуманить глаза молодому игроку». Неужели уже тогда был первый миллион?

- Мне дали не самую высокую зарплату. На первый миллион я построил родителям свой дом, пришлось копить. Себе практически ничего не покупал.

- Но уже тогда была Хонда Аккорд?

- Да, была. Три дня она у меня продержалась (смеётся). Мне на тот момент было 18 лет.

- Почему только три дня?

Я её купил, а ключи дал своему одноклубнику, чтобы он перегнал машину на базу. Он попал в аварию, так у меня машины через три дня и не стало. Я её толком не увидел (смеётся). Фамилию парня называть не хочу.

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