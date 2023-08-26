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Мелбет-Первая лига

«Арсенал» объявил о возвращении Ткачёва официально

26 Августа 2023 • 07:48 Комментировать

34-летний полузащитник Сергей Ткачёв, который находился в статусе свободного агента, вернулся в тульский «Арсенал». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Ткачёв выступал за тульский коллектив с 2017 по 2023 год. Затем Сергей ненадолго перебрался в столичную «Родину», за которую провел четыре встречи. После этого стороны расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию.

В составе «Арсенала» Ткачёв провел 148 поединков, в которых записал на свой счет 24 забитых мяча и 29 результативных передач.

Тульский клуб выступает в Мелбет-Первой лиге. После шести сыгранных туров команда набрала шесть баллов и занимает 15-е место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Ткачёв Арсенал Тула
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