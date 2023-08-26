34-летний полузащитник Сергей Ткачёв, который находился в статусе свободного агента, вернулся в тульский «Арсенал». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Ткачёв выступал за тульский коллектив с 2017 по 2023 год. Затем Сергей ненадолго перебрался в столичную «Родину», за которую провел четыре встречи. После этого стороны расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию.

В составе «Арсенала» Ткачёв провел 148 поединков, в которых записал на свой счет 24 забитых мяча и 29 результативных передач.

Тульский клуб выступает в Мелбет-Первой лиге. После шести сыгранных туров команда набрала шесть баллов и занимает 15-е место в таблице.