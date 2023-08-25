Полузащитник «Шинника» Роман Емельянов в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о работе с Мирчей Луческу.

- Тем не менее, в 19 лет вы стали игроком донецкого «Шахтёра». Не страшно было переезжать в другую страну?

- Даже не в 19, а в 17 лет. Играл тогда за дубль. Понятно, что было страшно, но «Шахтёр» тогда дал за меня хорошие деньги. Миллион евро по тем временам — это много. Скауты на машине ко мне из Донецка приехали, чтобы предложить контракт.

- В «Шахтёре» вы поработали с Луческу. Что можете сказать о нём как о тренере?

- Как тренер он мне нравился. У него весь процесс налажен, всё на высшем уровне. Понятно, что он тогда только начинал ставить игру команды. Мог поговорить и к молодым относился нормально.

Полное интервью Романа Емельянова выйдет завтра, 26 августа, на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» в 07:00 по московскому времени.