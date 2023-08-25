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Роман Емельянов - о Евсееве: «Кому надо — напихает, кого надо — похвалит» эксклюзив

25 Августа 2023 • 21:00 Комментировать
Динамо Махачкала
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Шинник
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27.08 19:00

Полузащитник «Шинника» Роман Емельянов в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сравнил предыдущего тренера «чёрно-синих» Вадима Евсеева с нынешним наставником ярославцев Дмитрием Хомухой.

- Что можете сказать про Дмитрия Хомуху как про тренера?

- Занятия интенсивные, он многое требует. Упражнения очень акцентированные. Он требовательный наставник.

- Что можете сказать про Евсеева как про тренера?

- Он был в контакте со всеми ребятами, шутил много. Атмосфера при нём была семейная. Кому надо - напихает, кого надо - похвалит. Тренировки у него были более лайтовые, но в этом плане у каждого тренера свой подход. Хомуха более требовательный, чем Евсеев. Дмитрий Иванович по часу теорию даёт, большое внимание прессингу уделяет.

Полное интервью Романа Емельянова выйдет завтра, 26 августа, на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» в 07:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Факел Роман Емельянов Дмитрий Хомуха Вадим Евсеев
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