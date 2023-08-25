Полузащитник «Шинника» Роман Емельянов в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о своём детстве.

- В Павлово вы начинали свой футбольный путь в 1990-е годы. Как обстояли дела с бытовыми условиями?

- Я начинал обучаться в местной школе «Гармония». Мячей было маловато, сейчас с удивлением смотрю за тренировками современных детей. Тактически всё стало куда прокаченнее. Нам просто давали мяч и говорили: «Играйте». Тяжёлое в этом плане детство было, сейчас все дети в экипировке занимаются.

- А просто в бытовом плане как у вас обстояли дела? Для многих появление мяса в доме было событием.

- Папа работал милиционером, мама - бухгалтером. Да, тяжеловато было. Родители крутились, как могли. Бывало, что ездили с отцом на рыбалку, а пойманную рыбу продавали. Потом скауты «Тольятти» меня заметили, и я уехал.

Полное интервью Романа Емельянова выйдет завтра, 26 августа, на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» в 07:00 по московскому времени.