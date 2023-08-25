Московское «Торпедо» покинул 26-летний сербский центральный защитник Стефан Шапич. Об этом сообщает пресс-служба «автозаводцев». Стороны договорились о прекращении действующего контракта по обоюдному согласию.

Шапич являлся игроком «Торпедо» с сентября прошлого года. Сыграл за столичный клуб в 10 официальных матчах, в них ему удалось оформить один гол.

Напомним, что «Торпедо» этот сезон проводит в Мелбет-Первой лиге. На данный момент клуб занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 10 очков после шести прошедших туров первенства.