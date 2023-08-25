Российский защитник Георгий Щенников находится в расположении московского «Торпедо».

Напомним, этим летом 32-летний футболист на правах свободного агента покинул ЦСКА, за который выступал на протяжении всей карьеры.

По информации Metaratings, в пятницу, 25 августа, Щенников провел первую тренировку в составе «Торпедо». При этом сообщается, что игрок еще не подписал трудовое соглашение с «автозаводцами».

Ранее сообщалось, что столичный клуб предлагает Щенникову двухлетний контракт.

После шести туров «Торпедо» занимает шестое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав десять очков.