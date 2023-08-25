Кандалинцев: «Должность президента тульского «Арсенала»? Со мной никто не связывался»

Бывший генеральный директор «СКА-Хабаровска» Алексей Кандалинцев отреагировал на новость о своём возможном назначении на пост президента тульского «Арсенала».

Ранее сообщалось, что на должность президента «Арсенала» также претендует Илья Геркус, ранее работавший в «Локомотиве» и «Торпедо».

«Информация не соответствует действительности. Возможно, на бумаге у кого-то это и есть, но со мной из «Арсенала» никто не связывался», — приводит слова Кандалинцева «Чемпионат».

После шести туров текущего розыгрыша Первой лиги «Арсенал» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков. Свой ближайший матч тульская команды проведёт 28 августа против «Торпедо». Начало — в 19:00 по московскому времени.