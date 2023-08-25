Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о возможном назначении на должность президента тульского «Арсенала».

Спортивный деятель отметил, что ему было бы интересно поработать в тульской команде.

«Это большой клуб с хорошим потенциалом, а Тула — прекрасный город, где любят футбол. Это все, что я могу сейчас сказать», - приводит слова Геркуса Sport24.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что также в число главных претендентов на вакантное место после увольнения Гурама Аджоева является бывший генеральный директор «СКА-Хабаровска» Алексей Кандалинцев.