Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Геркус высказался о возможном назначении на должность президента тульского «Арсенала»

25 Августа 2023 • 14:16 Комментировать

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о возможном назначении на должность президента тульского «Арсенала».

Спортивный деятель отметил, что ему было бы интересно поработать в тульской команде.

«Это большой клуб с хорошим потенциалом, а Тула — прекрасный город, где любят футбол. Это все, что я могу сейчас сказать», - приводит слова Геркуса Sport24.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что также в число главных претендентов на вакантное место после увольнения Гурама Аджоева является бывший генеральный директор «СКА-Хабаровска» Алексей Кандалинцев. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула Илья Геркус
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Августа
14:51 · Россия. Мелбет-Первая лига
Кандалинцев: «Должность президента тульского «Арсенала»? Со мной никто не связывался»
14:16 · Россия. Мелбет-Первая лига
Геркус высказался о возможном назначении на должность президента тульского «Арсенала»
13:57 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Геркус может стать президентом «Арсенала»
11:18 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Шинник» объявил об уходе Терехова официально
24 Августа
22:17 · Россия. Мелбет-Первая лига
Ветеран ЦСКА Пономарёв: Щенникову нужно соглашаться на предложение «Торпедо»
20:34 · Россия. Мелбет-Первая лига
Андрей Афанасьев оценил возможный переход Щенникова в «Торпедо»
19:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Клотет не включил украинца в заявку «Торпедо» из-за хорошего настроения после поражений
15:49 · Россия. Мелбет-Первая лига
​«Торпедо» предложило Щенникову двухлетний контракт
15:22 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Щенников ведёт переговоры с клубом из Москвы
11:03 · Россия. Премьер-лига
Жамалетдинов — о словах Деспотовича про Слуцкого: «Кто-то молчит, а кто-то не боится сказать правду»
10:32 · Россия. Мелбет-Первая лига
Экс-форвард ЦСКА: «Для меня Слуцкий - никакой тренер»
10:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
Андреев продлил контракт с «Родиной», но текущий сезон проведёт на правах аренды в «Шиннике»
10:06 · Россия. Премьер-лига
Жамалетдинов: «Пока мне прямо не скажут, что в ЦСКА меня больше не ждут, я буду верить» 1
08:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
Новичок «СКА-Хабаровска» Чавара: «Меня с Левандовски объединяет то, что мы можем забить гол в любой ситуации» видео
23 Августа
19:27 · Россия. Премьер-лига
«Родина» арендовала полузащитника «Спартака» официально
Все новости
Рекомендуем