​Геркус может стать президентом «Арсенала»

Известный функционер Илья Геркус является претендентом на должность президента тульского «Арсенала». Также на этот пост претендует Алексей Кандалинцев, который ранее был генеральный директором «СКА-Хабаровска». Об этом на своих страницах рассказывает «РБ Спорт».

Должность президента «Арсенала» является вакантной после того, как её оставил Гурам Аджоев.

Напомним, что в конце зимы Илья Геркус покинул должность президента московского «Торпедо».

В настоящий момент тульский «Арсенал» выступает в Мелбет-Первой лиге, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе России. Там команда сейчас занимает 14-е место в таблице.