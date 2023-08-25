Полузащитник Антон Терехов покинул ярославский «Шинник», об этом сообщается о социальных сетях клуба Мелбет-Первой лиги. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

«Футбольный клуб благодарит Антона за игру в составе команды и желает новых успехов в дальнейшей карьере!», - говорится в публикации пресс-службы клуба.

Терехов пополнил ряды команды из Ярославля в зимнее трансферное окно. В составе «Шинника» полузащитник провел семь поединков.

После шести туров нового сезона Мелбет-Первой лиги ярославский коллектив набрал девять баллов и располагается на девятой строчке в турнирной таблице.