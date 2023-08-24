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Ветеран ЦСКА Пономарёв: Щенникову нужно соглашаться на предложение «Торпедо»

24 Августа 2023 • 22:17 Комментировать

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о том, что Георгий Щенников может продолжить карьеру в столичном «Торпедо».

Пономарёв отметил, что защитнику стоит соглашаться на предложение, ведь ему всего 32 года и рано завершать профессиональную карьеру.

«Впрочем, есть минусы – добираться на выездные матчи будет тяжелее. Самое главное — это здоровье, если оно у Щенникова есть, то пусть обязательно соглашается», - добавил он в разговоре с «РБ Спорт».

Напомним, что Щенников на данный момент находится без работы после того, как у него закончился контракт с ЦСКА. 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Георгий Щенников Владимир Пономарёв
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