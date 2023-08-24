Андрей Афанасьев оценил возможный переход Щенникова в «Торпедо»

Бывший игрок столичного «Торпедо» Андрей Афанасьев высказался о возможном переходе Георгия Щенникова в стан «автозаводцев».

«Я считаю, что это будет великолепный вариант для двух сторон. «Торпедо» получит хорошего квалифицированного игрока, который, несомненно, усилит команду, а Георгий получит хороший шанс перезапустить карьеру на новом уровне — в ФНЛ», — заявил эксперт, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». По его мнению, экс-футболист российской сборной и ЦСКА станет усилением для «Торпедо», если он находится в хорошей физической форме.

Напомним, что Георгий Щенников вышел на рынок свободных агентов, покинув «армейцев» после 15 лет в клубе Премьер-лиги.