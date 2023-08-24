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Мелбет-Первая лига

​Клотет не включил украинца в заявку «Торпедо» из-за хорошего настроения после поражений

24 Августа 2023 • 19:56 Комментировать
Арсенал Тула
...
Торпедо Москва
28.08 19:00

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет продолжает наказывать футболистов за хорошее настроение тогда, когда поводов для этого нет. Так, испанский специалист не включил украинца Руслана Червякова в заявку на игру Мелбет-Первой лиги против «Нефтехимика» (победа 2:1) за то, что на тренировке он в хорошем настроении и с улыбкой жонглировал мячом. Клотет посчитал, что после двух подряд поражений настроение у Червякова должно было быть иным. Об этом рассказывает телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».

Ближайший матч Мелбет-Первой лиги «Торпедо» проведёт 28 августа – против тульского «Арсенала». На текущий момент «автозаводцы» занимают шестое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Жозеп Клотет Руслан Червяков
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