​«Торпедо» предложило Щенникову двухлетний контракт

Защитник Георгий Щенников в ближайшее время может примерить на себе футболку «Торпедо». Московский клуб предложил 32-летнему футболисту трудовое соглашение на два года. Об этом на своих страницах рассказывает «Чемпионат».

Отмечается, что в ближайшее время Щенников должен начать тренироваться с «Торпедо» без подписанного контракта. Переговорный процесс продолжается.

Напомним, что летом Георгий Щенников покинул ЦСКА. За другие клубы в своей карьере защитник не играл.

«Торпедо» после шести туров занимает шестое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с десятью зачётными баллами в кармане.