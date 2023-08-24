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Мелбет-Первая лига

​«Торпедо» предложило Щенникову двухлетний контракт

24 Августа 2023 • 15:49 Комментировать
Арсенал Тула
...
Торпедо Москва
28.08 19:00

Защитник Георгий Щенников в ближайшее время может примерить на себе футболку «Торпедо». Московский клуб предложил 32-летнему футболисту трудовое соглашение на два года. Об этом на своих страницах рассказывает «Чемпионат».

Отмечается, что в ближайшее время Щенников должен начать тренироваться с «Торпедо» без подписанного контракта. Переговорный процесс продолжается.

Напомним, что летом Георгий Щенников покинул ЦСКА. За другие клубы в своей карьере защитник не играл.

«Торпедо» после шести туров занимает шестое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с десятью зачётными баллами в кармане.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Георгий Щенников трансферы футбола - лето 2023
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