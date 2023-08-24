​Щенников ведёт переговоры с клубом из Москвы

Защитник Георгий Щенников этим летом ушёл из ЦСКА и оказался в статусе свободного агента. 32-летний футболист может продолжить карьеру в «Торпедо». В настоящий момент московский клуб ведёт переговоры с Щенниковым. В ближайшие дни футболист должен дать «автозаводцам» окончательный ответ, пишет Metaratings.

Отмечается, что у Щенникова в настоящий момент на руках нет предложений от клубов Премьер-лиги, поэтому подписание контракта с «Торпедо» возможно.

Стоит сказать, что по ходу своей карьеры Щенников выступал исключительно за родной ЦСКА.

Добавим, что в шести прошедших турах Мелбет-Первой лиги «Торпедо» набрало 10 очков и занимает шестое место.