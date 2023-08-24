Экс-форвард ЦСКА: «Для меня Слуцкий - никакой тренер»

Экс-нападающий московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов, ныне выступающий в Мелбет-Первой лиге за астраханский «Волгарь», высказался о бывшем главном тренере «армейцев» и сборной России Леониде Слуцком.

«Мне неинтересно обсуждать Слуцкого. Для кого-то он хороший тренер, для кого-то – плохой. А для меня никакой», - передает слова футболиста издание Sport24.

В составе ЦСКА Жамалетдинов провел 41 поединок. Нападающий отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.

В текущем сезоне первого дивизиона 26-летний форвард сыграл шесть матчей, в которых записал на свой счет три забитых мяча.