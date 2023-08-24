Андреев продлил контракт с «Родиной», но текущий сезон проведёт на правах аренды в «Шиннике»

Нападающий «Родины» Игорь Андреев продлил своё соглашение с московским клубом и перейдёт на правах годичной аренды в «Шинник».

Как сообщает пресс-служба «Родины», новый контракт 22-летнего Андреева рассчитан до лета 2026 года.

Напомним, Андреев перешёл в «Родину» летом 2021 года из «Краснодара». В общей сложности в составе московской команды нападающий провёл 67 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 10 результативных передач. Также в карьере футболиста были «Уфа» и «Носта».

После шести туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «Шинник» занимает девятое место в турнирной таблице, опережая 14-ю «Родину» на три очка.