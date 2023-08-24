Одним из летних новичком хабаровского СКА стал форвард Марко Йосип Чавара. Футболисту 20 лет, он этнический босниец, но родился с немецком Эссене, а футбольное образование получил в Хорватии, в академии загребского «Динамо». Чавара успел поиграть в словенских командах «Алюминий» и «Нафта», а также в хорватском коллективе «Сесвете».

Примечательно, что Чавара, оцениваемый авторитетным порталом Transfermerkt в 50 тысяч евро в августе 2023 года подписал контракт на четыре сезона с казанским «Рубином», но сразу был отдан в годичную аренду в Хабаровск.

В видеоинтервью клубному сайту дальневосточников Чавара подробно рассказал о себе и карьере.

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