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Новичок «СКА-Хабаровска» Чавара: «Меня с Левандовски объединяет то, что мы можем забить гол в любой ситуации» видео

24 Августа 2023 • 08:55 Комментировать
Енисей
...
СКА-Хабаровск
27.08 14:00

Одним из летних новичком хабаровского СКА стал форвард Марко Йосип Чавара. Футболисту 20 лет, он этнический босниец, но родился с немецком Эссене, а футбольное образование получил в Хорватии, в академии загребского «Динамо». Чавара успел поиграть в словенских командах «Алюминий» и «Нафта», а также в хорватском коллективе «Сесвете».

Примечательно, что Чавара, оцениваемый авторитетным порталом Transfermerkt в 50 тысяч евро в августе 2023 года подписал контракт на четыре сезона с казанским «Рубином», но сразу был отдан в годичную аренду в Хабаровск.

В видеоинтервью клубному сайту дальневосточников Чавара подробно рассказал о себе и карьере.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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Евро-Футбол.Ру,
СКА-Хабаровск Марко Чавара
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