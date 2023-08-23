Широков высказался о работе Кононова в «Сатурне»

Генеральный директор раменского «Сатурна» Роман Широков высказался о работе Олега Кононова во главе клуба Второй лиги.

«Лучше работать, чем сидеть без дела. Если будешь без работы, о тебе забудут. Сейчас об Олеге Георгиевиче говорят много, как и о клубе», — заявил бывший полузащитник российской сборной, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». Также Широков отметил, что команда показывает удачный старт сезона, назвав целью «Сатурна» выход в группу «Серебро» Второй лиги. По его мнению, раменский коллектив потеряет год, если не достигнет поставленной задачи.

Напомним, что «Сатурн» лидирует в своей группе Второй лиги, набрав 12 очков после пяти туров. В рамках Кубка России подопечные Олега Кононова прошли второй раунд Пути регионов.