Бабурин назвал нормальным старт «Торпедо» в новом сезоне

Голкипер столичного «Торпедо» Егор Бабурин оценил старт своей команды в новом сезоне Мелбет-Первой лиги.

«Как оценю старт? У нас абсолютно новая команда, мы в поиске состава — старт нормальный. Мы догнали группу лидеров и поборемся, чтобы там закрепиться, быть наверху», - сказал Бабурин «РБ Спорт».

Напомним, что после шести прошедших туров первенства «Торпедо» с 10 очками идёт на шестом месте. В активе клуба три победы, ничья и два поражения – от «Сокола» дома и «Алании» в гостях.

Лидируют в таблице три команды – «Сокол», «Алания» и «Акрон» - у каждой по 13 баллов.