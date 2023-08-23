Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Бабурин назвал нормальным старт «Торпедо» в новом сезоне

23 Августа 2023 • 18:30 Комментировать
Арсенал Тула
...
Торпедо Москва
28.08 19:00

Голкипер столичного «Торпедо» Егор Бабурин оценил старт своей команды в новом сезоне Мелбет-Первой лиги.

«Как оценю старт? У нас абсолютно новая команда, мы в поиске состава — старт нормальный. Мы догнали группу лидеров и поборемся, чтобы там закрепиться, быть наверху», - сказал Бабурин «РБ Спорт».

Напомним, что после шести прошедших туров первенства «Торпедо» с 10 очками идёт на шестом месте. В активе клуба три победы, ничья и два поражения – от «Сокола» дома и «Алании» в гостях.

Лидируют в таблице три команды – «Сокол», «Алания» и «Акрон» - у каждой по 13 баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Егор Бабурин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ ТУЛА ТОРПЕДО МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Августа
19:27 · Россия. Премьер-лига
«Родина» арендовала полузащитника «Спартака» официально
19:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
Широков высказался о работе Кононова в «Сатурне»
18:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бабурин назвал нормальным старт «Торпедо» в новом сезоне
13:34 · Россия. Мелбет-Первая лига
Форвард «Родины» Андреев близок к переходу в «Шинник» эксклюзив
13:33 · Россия. Мелбет-Первая лига
​«Торпедо» планирует вернуться в «Лужники» в ноябре 1
13:07 · Россия. Мелбет-Первая лига
Валиахметов из «Балтики» перешёл в «Шинник» эксклюзив
12:01 · Россия. Премьер-лига
Кухарчук: «Юран и Талалаев сильнее Клотета»
11:19 · Россия. Премьер-лига
Кухарчук: «Было обидно: столько лет провёл в «Химках», а потом резко «бац» — и всё»
10:50 · Россия. Премьер-лига
Кухарчук: «Юран всегда находил точки соприкосновения с футболистами, а Гогниев не смог»
10:17 · Россия. Премьер-лига
Кухарчук — об увольнении Юрана из «Химок»: «Ненормально прощаться с тренером, который даёт такой результат»
22 Августа
22:23 · Россия. Премьер-лига
Кухарчук: Был уверен, что «Торпедо» останется в РПЛ
19:48 · Россия. Мелбет-Первая лига
Манелов: «Торпедо» была просто необходима победа над «Нефтехимиком»
18:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
Экс-игрок «Ростова» Саплинов может продолжить карьеру в Мелбет-Первой лиге
18:32 · Россия. Премьер-лига
Дзагоев рассказал, что его удивило в Первой лиге
18:08 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Волгарь» представил нового главного тренера официально
Все новости
Рекомендуем