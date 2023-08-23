​«Торпедо» планирует вернуться в «Лужники» в ноябре

Ярослав Савин, который занимает должность президента «Торпедо», высказался о сроках возвращения команды в «Лужники».

Как известно, в начале августа «Торпедо» сообщило, что домашние игры команды какое-то время не будут проходить в «Лужниках» из-за концертов и работ с газоном. Крайний домашний матч «автозаводцы» повели на «Арене Химки».

«Мы надеемся, что вернемся в «Лужники» в начале ноябре 2023 года, то есть пауза не такая большая», - сказал Савин, чьи слова приводит ТАСС.

После шести сыгранных туров Мелбет-Первой лиги «Торпедо» занимает шестое место в турнирной таблице с десятью очками.