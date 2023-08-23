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Мелбет-Первая лига

Валиахметов из «Балтики» перешёл в «Шинник» эксклюзив

23 Августа 2023 • 13:07 Комментировать

Защитник калининградской «Балтики» Эдуард Валиахметов продолжит карьеру в Мелбет-Первой лиге. По информации сетевого издания«Евро-Футбол.Ру», 26-летний футболист перешел в ярославский «Шинник».

В нынешнем сезоне Валиахметов не провел ни одного матча за «Балтику» в Премьер-лиге. В минувшей кампании, когда команда играла в первом дивизионе, защитник поучаствовал в 25 встречах и получил две желтые карточки.

После шести туров Мелбет-Первой лиги «Шинник» набрал девять баллов и располагается на девятой позиции в турнирной таблице. Следующий матч ярославцы проведут с махачкалинским «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Балтика трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Эдуард Валиахметов
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