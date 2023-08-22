Манелов: «Торпедо» была просто необходима победа над «Нефтехимиком»

Нападающий «Торпедо» Ираклий Манелов высказался о победе команды над «Нефтехимиком». Матч шестого тура Мелбет-Первой лиги завершился победой москвичей со счетом 2:1.

«Очень сильно хотели сделать подарок своим болельщикам. Я думаю, что у нас это получилось, победили в домашней игре», — приводит слова Манелова Betonmobile.

Футболист добавил, что «Торпедо» была просто необходима эта победа, ведь команда не выигрывала уже три матча.

В текущем сезоне Манелов принял участие в шести матчах Мелбет-Первой лиги, в которых получил две желтые карточки.

После шести туров «Торпедо» занимает шестое место во втором по силе российском дивизионе, набрав десять очков.