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Мелбет-Первая лига

Манелов: «Торпедо» была просто необходима победа над «Нефтехимиком»

22 Августа 2023 • 19:48 Комментировать
Торпедо Москва
2:1
Нефтехимик
окончен

Нападающий «Торпедо» Ираклий Манелов высказался о победе команды над «Нефтехимиком». Матч шестого тура Мелбет-Первой лиги завершился победой москвичей со счетом 2:1.

«Очень сильно хотели сделать подарок своим болельщикам. Я думаю, что у нас это получилось, победили в домашней игре», — приводит слова Манелова Betonmobile.

Футболист добавил, что «Торпедо» была просто необходима эта победа, ведь команда не выигрывала уже три матча.

В текущем сезоне Манелов принял участие в шести матчах Мелбет-Первой лиги, в которых получил две желтые карточки.

После шести туров «Торпедо» занимает шестое место во втором по силе российском дивизионе, набрав десять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Нефтехимик ираклий манелов
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