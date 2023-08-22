Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Экс-игрок «Ростова» Саплинов может продолжить карьеру в Мелбет-Первой лиге

22 Августа 2023 • 18:37 Комментировать

Агент Андрей Талаев ответил на вопрос о будущем экс-полузащитника «Ростова» Александра Саплинова.

«Мы сейчас общаемся, есть несколько вариантов. Но это Первая лига, не Премьер-Лига. Из РПЛ конкретного предложения не было», — заявил агент «РБ Спорту».

Прошлый сезон 26-летний футболист провел в аренде в «Рубине», сыграв лишь в пяти матчах Мелбет-Первой лиги.

Текущим летом Саплинов вернулся в расположение «Ростова», но позже покинул клуб на правах свободного агента.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 200 тысяч евро.

Ранее Саплинов выступал за «Уфу», «Ротор», «Балтику» и другие российские клубы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Саплинов Андрей Талаев трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Августа
18:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
Экс-игрок «Ростова» Саплинов может продолжить карьеру в Мелбет-Первой лиге
18:32 · Россия. Премьер-лига
Дзагоев рассказал, что его удивило в Первой лиге
18:08 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Волгарь» представил нового главного тренера официально
14:02 · Россия. Премьер-лига
Новиков: «Тюкавину нет смысла менять команду в России»
11:34 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент: «Бикел перешёл в «Газиантеп», предложений из России так и не поступило»
21 Августа
23:19 · Россия. Мелбет-Первая лига
Главный тренер «Нефтехимика»: «У нас нет таких финансовых возможностей, как у московских команд»
21:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
Талалаев заявил, что задача «Химок» — возвращение в РПЛ
21:23 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» вырвало победу у «Нефтехимика» благодаря пенальти
20:23 · Россия. Мелбет-Первая лига
Полузащитник «Ленинградца» Горулёв оценил результаты команды на старте сезона Первой лиги
19:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
«КАМАЗ» и «Арсенал» не наиграли на гол
16:48 · Россия. Мелбет-Первая лига
Полузащитник «Химок» Гулиев продолжит карьеру в Азербайджане слухи
11:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
Шаронов: «С «Акроном» мы стандарты реализовали, сегодня не получилось»
20 Августа
22:51 · Россия. Мелбет-Первая лига
Главный тренер «Алании» назвал цели команды на сезон
21:20 · Россия. Мелбет-Первая лига
Парфёнов: «Результатом я не удовлетворён»
19:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Алания» вышла в лидеры после волевой победы над «Родиной»
Все новости
Рекомендуем