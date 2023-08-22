Экс-игрок «Ростова» Саплинов может продолжить карьеру в Мелбет-Первой лиге

Агент Андрей Талаев ответил на вопрос о будущем экс-полузащитника «Ростова» Александра Саплинова.

«Мы сейчас общаемся, есть несколько вариантов. Но это Первая лига, не Премьер-Лига. Из РПЛ конкретного предложения не было», — заявил агент «РБ Спорту».

Прошлый сезон 26-летний футболист провел в аренде в «Рубине», сыграв лишь в пяти матчах Мелбет-Первой лиги.

Текущим летом Саплинов вернулся в расположение «Ростова», но позже покинул клуб на правах свободного агента.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 200 тысяч евро.

Ранее Саплинов выступал за «Уфу», «Ротор», «Балтику» и другие российские клубы.