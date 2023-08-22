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Мелбет-Первая лига

«Волгарь» представил нового главного тренера официально

22 Августа 2023 • 18:08 Комментировать
Химки
...
Волгарь
26.08 17:00

Астраханский клуб Мелбет-Первой лиги «Волгарь» представил нового главного тренера основной команды. Им стал российский специалист Сергей Павлов.

«Волгарь» стал 12-м клубом Павлова в тренерской карьере. Ранее он работал в «Сатурне», «Луче-Энергии», «Шиннике», «Роторе» и других клубах России и Казахстана.

Напомним, что после шести прошедших туров турнира «Волгарь» идёт на последнем месте. У команды пять поражений подряд, единственный балл удалось набрать в шестом туре. В рамках седьмого тура команда встретится с «Химками».

Ранее клуб возглавлял Анвер Конеев, который был уволен после пятикратной серии поражений.

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Евро-Футбол.Ру,
Волгарь Сергей Павлов
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ХИМКИ ВОЛГАРЬ
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