Астраханский клуб Мелбет-Первой лиги «Волгарь» представил нового главного тренера основной команды. Им стал российский специалист Сергей Павлов.

«Волгарь» стал 12-м клубом Павлова в тренерской карьере. Ранее он работал в «Сатурне», «Луче-Энергии», «Шиннике», «Роторе» и других клубах России и Казахстана.

Напомним, что после шести прошедших туров турнира «Волгарь» идёт на последнем месте. У команды пять поражений подряд, единственный балл удалось набрать в шестом туре. В рамках седьмого тура команда встретится с «Химками».

Ранее клуб возглавлял Анвер Конеев, который был уволен после пятикратной серии поражений.